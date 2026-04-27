Казахстан подписал соглашения с производителями сельхозтехники о локализации производства

АСТАНА/Trend/ - Казахстан подписал ряд соглашений с международными производителями сельскохозяйственной техники о локализации производства в стране на базе мощностей локализационного центра в Костанае.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Соглашения были достигнуты по итогам встречи премьер-министра Олжас Бектенова с руководителями компаний в сфере сельскохозяйственного машиностроения из Европы, Канады и США.

Сделки были подписаны между AgromashHolding KZ, Eurasia Group AG и глобальными производителями, включая Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet B.V., Kuhn Group и Brandt.

В ходе встречи Бектенов отметил, что на полях страны эксплуатируется более 130 тыс. тракторов, около 30 тыс. комбайнов и свыше 200 тыс. единиц прицепной и навесной техники. Уровень обновления парка по итогам прошлого года составил 6,5%, при целевом ориентире довести показатель до 10% ежегодно.

Для достижения этой цели государством внедрена комплексная система мер поддержки, включая субсидирование до 30% стоимости приобретения техники, снижение кредитной и лизинговой нагрузки, а также льготное финансирование под 5% для техники отечественного производства.

По словам Бектенова, за последние два года объем продаж отечественной техники вырос на 35% - с 7,7 тыс. до 10,4 тыс. единиц, при этом спрос смещается в сторону более сложной и высокотехнологичной продукции. В настоящее время в стране работают восемь крупных предприятий, ежегодно выпускающих более 8 тыс. тракторов и 1,2 тыс. комбайнов, а доля отечественной техники на внутреннем рынке достигла около 90%.