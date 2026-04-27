Назван объем ненефтегазового ВВП Азербайджана за январь-март

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 29 миллиардов 703,2 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За этот период стоимость нефтегазового ВВП составила 8 миллиардов 536,8 миллиона манатов, а ненефтегазового ВВП – 21 миллиард 171,6 миллиона манатов.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость нефтегазового ВВП страны снизилась на 1,2%, а ненефтегазового ВВП - увеличилась на 0,2%.