Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления историко-архитектурных памятников в Шеки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в открытии после восстановления ряда историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» в Шеки.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с условиями, созданными в Шекинском историко-краеведческом музее, Мастерской шебеке и Учебном центре. Было сообщено, что осуществленные восстановительные и консервационные работы служат сохранению исторического наследия, древних ремесленных традиций Шеки, а также дальнейшему повышению туристического потенциала города.

В Шекинском историко-краеведческом музее состоялся осмотр экспонатов, отражающих историю, культуру, этнографию, традиционные ремесла и кулинарное наследие региона. В музее в общей сложности хранится более трех тысяч экспонатов, представляющих материально-культурную ценность, 1826 из которых представлены в выставочных залах.

Отмечалось, что работы по восстановлению и консервации других историко-архитектурных памятников на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» будут продолжены поэтапно.

В ходе поездки был проведен осмотр Мастерской шебеке и Учебного центра. Отмечалось, что здесь созданы выставочный салон, посвященный искусству шебеке, мастерская и учебные комнаты. Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с известным мастером шебеке Тофигом Расуловым и его учениками, приняли участие в процессе изготовления образцов шебеке. Они выразили признательность Тофигу Расулову за работу, проводимую в направлении сохранения этого древнего вида искусства Азербайджана и передачи его будущим поколениям, пожелали мастеру и его ученикам успехов.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева, приняв участие в приготовлении сладостей, также ознакомились с Центром керамики ABAD.