В Баку состоится программа "Миссия покупателей"

БАКУ/ Trend/ - С 5 по 8 мая в Баку Экспо Центре в рамках 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки и форума, а также 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan впервые будет организована программа Hosted Buyer ("Миссия покупателей").

Как сообщает Trend, в рамках программы Hosted Buyer в выставках примут участие российские гипермаркеты Lenta, Samokat, Fresh Market, а также другие компании.

В рамках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan в течение четырех дней будет представлена деловая программа. В нее войдут международные форумы, панельные дискуссии, отраслевые презентации и мастер-классы, а также традиционные встречи в форматах B2B и B2G.

В презентационной зоне выставок при организации Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики состоится ряд форумов: III Международный форум аграрных инноваций, форум "Сила аграрного страхования перед рисками", II Международный форум агрономов в рамках государственно-частного партнёрства, форум AGROSCIENCE, а также V форум развития агробизнеса.