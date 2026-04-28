Вырос объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем за январь-март

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,104 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно данным, эта сумма на 75 миллионов долларов, или на 7,3% больше, чем показатель за тот же период 2025 года.

В отчетный период товарооборот с Китаем составил 11,73% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял третье место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций в отчетный период.

В январе-марте текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Китай составил 29,1 миллиона долларов США. Это на 5,9 миллиона долларов США, или примерно на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период экспорт продукции из Китая в Азербайджан составил 1,075 миллиарда долларов США. Это на 7 миллионов долларов США, или примерно на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или на 21,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году.