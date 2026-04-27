В Азербайджане усовершенствуют систему лизинга

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принят новый закон «О финансовой аренде».

Как сообщает Trend, сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) был вынесен на обсуждение новый законопроект.

Отмечается, что законопроект «О финансовой аренде» подготовлен в целях совершенствования правовой базы в этой сфере, развития рынка и облегчения доступа малого и среднего предпринимательства к финансам.

Одним из главных нововведений законопроекта является замена используемого в национальном законодательстве термина «лизинг» на термин «финансовая аренда». Это понятие, известное в международной практике как «financial lease», в ряде стран также используется в переводе на национальные языки. В Азербайджане данное изменение послужит унификации терминов и более четкому пониманию сути услуги.

В настоящее время статья Гражданского кодекса, называемая «Лизинг», фактически регулирует отношения финансовой аренды, а термин «финансовый лизинг» используется в основном в Налоговом кодексе. С принятием нового закона термины будут унифицированы, что усилит правовую определенность в этой сфере. Это также более точно позволит понять, что услуга представляет собой арендные отношения, а не кредит.

Финансовая аренда играет важную роль в расширении экономического оборота, особенно в повышении доступа предпринимателей к финансам. Тем не менее существующая нормативная база не в полной мере обеспечивает развитие этой сферы, основные характеристики недостаточно отражены в законодательстве. Законопроект определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности по финансовой аренде, порядок установления, изменения и прекращения отношений между субъектами, а также механизмы государственного регулирования и надзора. Механизм финансовой аренды создает экономическую выгоду как для арендатора, так и для арендодателя и продавца, повышая гибкость рыночного оборота.

Согласно законопроекту, получателями финансовой аренды могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Такой подход приведен в соответствие с предпринимательским характером деятельности. В то же время будет установлено требование, согласно которому деятельностью по финансовой аренде могут заниматься только юридические лица и они должны быть включены в реестр Центрального банка Азербайджана.

В законопроекте определяются требования к минимальному уставному капиталу и собственным средствам лизингодателей, при этом конкретные параметры этих требований будут установлены Центральным банком Азербайджана. Наряду с этим, регулируются также договорные отношения между сторонами, права и обязанности, механизмы исполнения требований, предъявляемых к объекту финансовой аренды. В новом законопроекте предусмотрены также такие механизмы, как сублизинг и возвратная финансовая аренда.

Согласно законопроекту, лизингодатели обязаны предоставлять данные о кредитной истории в кредитные бюро. Это будет способствовать повышению прозрачности на финансовых рынках, правильной оценке заимствований и улучшению позиций в международных рейтингах.

Кроме того, бухгалтерский учет и отчетность лизингодателей будут вестись в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», а финансовая отчетность будет подготавливаться в соответствии с международными стандартами и представляться в Центральный банк Азербайджана.