На WUF13 в Баку определят ключевые приоритеты развития на ближайшие 10 лет - Катерина Безгачина

БАКУ/ Trend/ - В рамках проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку планируется определить ключевые приоритеты развития на ближайшее десятилетие.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в Университете ADA в рамках подготовки к WUF13.

По ее словам, WUF13 также станет площадкой для выработки важных решений в сфере устойчивого градостроительства и создания инклюзивной городской среды.

Ожидается, что в Баку соберутся представители многих стран мира, чтобы обсудить актуальные вызовы и перспективы развития городов.

К.Безгачина отметила, что главной темой форума станет "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и сообщества". Дискуссии будут сосредоточены именно на этих вопросах:

"Выбор темы не случаен. Сегодня мир сталкивается с серьезным кризисом в сфере расселения и обеспечения жильем. Стремительная урбанизация, климатические изменения и растущее социальное неравенство формируют новые вызовы для городского развития".