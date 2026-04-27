Президент Кыргызстана поручил активизировать работу по укреплению партнерства с США

БИШКЕК /Trend - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил активизировать усилия, направленные на укрепление сотрудничества с США и развитие ключевых направлений двустороннего взаимодействия

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана, поручения были даны в ходе встречи с новоназначенным послом страны в Вашингтоне Эдилом Байсаловым и касались итогов недавних кыргызско-американских политических консультаций, а также переговоров, состоявшихся между главой Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и госсекретарем США Марко Рубио.

Садыр Жапаров обозначил приоритетные направления сотрудничества, включая расширение торгово-экономических связей, инвестиционных потоков, а также социально-гуманитарного взаимодействия.

Глава государства также поручил послу усилить продвижение национальных интересов Кыргызстана и дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства с Соединенными Штатами.

В ходе встречи Э. Байсалов был также назначен специальным представителем Президента по международным инициативам и удостоен звания чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор заявил, что США уделяют все большее внимание экономическому сотрудничеству с Кыргызстаном и Центральной Азией, видя в этом возможности для устойчивого и взаимовыгодного партнерства.

Посланник США отметил экономический потенциал Кыргызстана и возможности для сотрудничества как внутри страны, так и в партнерстве с соседними государствами. Он подчеркнул, что члены американской бизнес-делегации, в состав которой входят крупные американские компании, находившейся в то время с визитом в Кыргызстане, прибыли с целью налаживания прямых контактов и продвижения конкретных проектов.