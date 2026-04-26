Еще два азербайджанских борца стали чемпионами Европы (ФОТО)

Материалы 26 апреля 2026 22:26 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали еще 5 медалей на чемпионате Европы в столице Албании Тиране.

Как передает Trend, в последний день соревнований чемпионами Европы стали Али Цокаев (92 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг). Туран Байрамов (74 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) проиграли в финале и завоевали серебряные медали.

Нуреддин Новруз (61 кг) уступил в поединке за бронзовую медаль и занял 5-е место.

Таким образом, борцы вольного стиля завершили чемпионат Европы с 6 медалями. Ранее золото завоевал Ислам Базарганов (57 кг), а бронзу взял Джебраил Гаджиев (79 кг).

Среди борцов греко-римского стиля чемпионами Европы стали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Бронзовые медали завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

В женской борьбе бронзовых медалей удостоились Жаля Алиева (57 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг).

