В Баку окажут помощь жителям Кешли, пострадавшим от сильных дождей

Общество Материалы 28 апреля 2026 12:59 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Жителям поселка Кешля Низаминского района города Баку, чьи дома стали непригодными для проживания в результате сильного дождя, будет оказана помощь.

Согласно информации Trend, соответствующие меры предусмотрены в плане по ликвидации последствий ущерба, нанесенного ливневыми дождями и селевыми потоками в городе Баку и других регионах Азербайджана.

Так, на улицах Мирзы Алекпера Сабира и Башира Мирзаева будут отремонтированы и восстановлены 61 частный жилой дом, пострадавший от воздействия сточных вод.
Кроме того, жителям будет предоставлена материальная помощь за пришедшее в негодность домашнее имущество, включая покрытие расходов на его оценку.

Также предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья сроком на три месяца, включая банковские издержки.

