В Азербайджане ужесточаются наказания за террористическую деятельность

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут применены санкции за создание террористической организации, руководство ею или участие в ее деятельности.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, создание террористической организации либо руководство такой организацией или ее структурным подразделением будет наказываться лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет.

Членство в террористической организации или участие в деятельности будет наказываться лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Лицо, совершившее вышеуказанные действия, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременно информирует органы власти или иным образом способствует предотвращению преступных действий, выявлению лиц, создавших, руководивших, участвовавших в деятельности или финансировавших террористическую организацию, при условии отсутствия состава другого преступления в его действиях.

Также в Азербайджане в перечень способов совершения диверсий будут включены случаи использования технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.