Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Шеки Ханскую мечеть (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках поездки в город Шеки посетили Ханскую мечеть.

Как сообщает Trend, в ходе посещения имам мечети Вугар Мамедов подробно проинформировал Лейлу Алиеву и Арзу Алиеву о комплексе Ханской мечети. Было сообщено, что Шекинская ханская мечеть, относящаяся к XVIII веку, является одним из важных религиозно-культурных и историко-архитектурных памятников города. Согласно историческим данным и надписям на здании мечети, она была построена Гаджи Мухаммедгусейн ханом.

Отмечалось, что восстановительные работы в исторической Шекинской ханской мечети были осуществлены Фондом Гейдара Алиева. Также на территории комплекса мечети создан музей. В нем демонстрируются экспонаты, относящиеся к периоду Шекинского ханства, образцы материальной культуры, собранные из различных источников.

Музей наглядно демонстрирует особое место создания и формирования Шекинского ханства в истории нашей национальной государственности.

В завершение Лейле Алиевой и Арзу Алиевой был преподнесен в дар Священный Коран.