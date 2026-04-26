Азербайджанские военнослужащие, привлечённые к учениям «EFES-2026», отбыли в Турцию

БАКУ/ Trend/ - Продолжается подготовка к очередному этапу многонациональных учений «EFES-2026», проходящих в городах Стамбул и Измир Турецкой Республики, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Группа военнослужащих Азербайджанской Армии, задействованная в рамках учений в практических занятиях с боевой стрельбой, отбыла в братскую страну. Азербайджанских военнослужащих встретили на турецкой авиабазе Чигли.

Отметим, что основной целью многонациональных учений «EFES-2026» является усиление координации между подразделениями стран-участниц при проведении широкомасштабных операций, повышение уровня боевой подготовки, а также совершенствование практических навыков военнослужащих.