Грузия и Китай открывают прямое авиасообщение между Тбилиси и Шанхаем

БАКУ /Trend/ - С 15 июля между Шанхаем и Тбилиси начнут выполняться прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии, передает Trend.

Согласно информации, перелеты по данному направлению три раза в неделю будет осуществлять авиакомпания China Eastern Airlines. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра экономики Грузии Мариам Квривишвили в Китай.

По словам Квривишвили, открытие прямого авиасообщения с крупнейшим финансовым центром Китая станет важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества, позволит укрепить деловые связи, поддержать туристическую сферу и создать новые экономические возможности.