  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Грузия и Китай открывают прямое авиасообщение между Тбилиси и Шанхаем

Грузия Материалы 27 апреля 2026 08:53 (UTC +04:00)
Грузия и Китай открывают прямое авиасообщение между Тбилиси и Шанхаем

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - С 15 июля между Шанхаем и Тбилиси начнут выполняться прямые авиарейсы, сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии, передает Trend.

Согласно информации, перелеты по данному направлению три раза в неделю будет осуществлять авиакомпания China Eastern Airlines. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра экономики Грузии Мариам Квривишвили в Китай.

По словам Квривишвили, открытие прямого авиасообщения с крупнейшим финансовым центром Китая станет важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества, позволит укрепить деловые связи, поддержать туристическую сферу и создать новые экономические возможности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости