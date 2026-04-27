Президент Ильхам Алиев: Финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна

27 апреля 2026 19:35 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна. Уже на протяжении многих лет, а именно девяти лет, наша валюта остается стабильной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

Подчеркнув, что, фактически, курс национальной валюты не меняется и с 2017 года один доллар равен 1,7 маната, глава государства сказал: «Я считаю, что это важный показатель для любого потенциального инвестора, как местного, так и иностранного».

