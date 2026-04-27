УМК распространило заявление по поводу утверждений о сносе незаконных построек в Ханкенди

БАКУ/Trend/ - Заявление Эчмиадзинской церкви от 23 апреля в связи со сносом двух незаконных построек в азербайджанском городе Ханкенди является проявлением враждебности и дезинформации.

Как сообщает Trend , об этом говорится в ответном заявлении Управления мусульман Кавказа (УМК).

В заявлении УМК отмечается, что Эчмиадзин десятилетиями хранил молчание о разрушениях и осквернениях исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана в период оккупации, а теперь, в этот чувствительный период нормализации отношений между двумя странами, выступает с необоснованными обвинениями в адрес Азербайджана, что является неудачной попыткой политизации данного вопроса.

«Снос двух построек, незаконно возведенных в Ханкенди в период оккупации азербайджанских территорий, ни в коем случае не может преподноситься как уничтожение религиозного или культурного наследия. Так, после полного восстановления в 2023 году суверенитета над своими территориями Азербайджан сохранял эти незаконные постройки – символы оккупации в их тогдашнем состоянии. Вместе с тем в последние месяцы бывшие вынужденные переселенцы, массово возвращающиеся на свои родные земли, неоднократно обращались в государственные органы и местные суды с требованиями о сносе всех построек, которые не существовали на этих территориях до оккупации. Известно, что, согласно международному гуманитарному праву, постройки, возведенные на оккупированной территории государством-оккупантом, считаются незаконными, независимо от их назначения, и подлежат сносу за счет оккупанта. Именно поэтому есть как юридическое, так и моральное основание для сноса всех построек, незаконно возведенных на территориях, где убивали и изгоняли азербайджанцев.

Следует отметить, что Азербайджан – одна из редких стран, где мечети, церкви и синагоги соседствуют друг с другом, что демонстрирует глубоко укоренившуюся культуру религиозной толерантности нашего народа и уважение ко всем религиям. На протяжении веков в Азербайджане свободно действовали места поклонения и общины различных религий, включая православные, католические и еврейские общины. И сегодня, оставаясь верным этой традиции, Азербайджанское государство за собственный счет восстанавливает религиозные и культурные памятники, разрушенные и оскверненные в период оккупации. Среди них особенно следует подчеркнуть недавнюю реставрацию (армянской) церкви Газанчи в Шуше, а также тот факт, что на протяжении всего конфликта армянская церковь в Баку находилась под государственной охраной. В целом, постоянная охрана, восстановление и защита мест поклонения, принадлежащих различным конфессиям на территории страны, всегда наглядно демонстрировали уважение нашего государства и общества к религиозному плюрализму», – говорится в заявлении УМК.

Кроме того, отмечается, что попытки Эчмиадзина исказить эту реальность, существовавшую в Азербайджане на протяжении веков, в столь деликатный момент лишь подрывают усилия, направленные на установление прочного мира в регионе. Практика политических провокаций и подобные попытки воспрепятствовать установлению прочного мира в регионе, должны быть прекращены раз и навсегда.