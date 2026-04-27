Центробанк Азербайджана и ЕБРР обсудили макроэкономическую ситуацию в стране

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Так, в Центральном банке состоялась встреча с делегацией ЕБРР во главе с директором по финансовым институтам региона Центральной Азии, Кавказа и Турции Джорджем Орловым.

В рамках встречи были обсуждены макроэкономическая ситуация в стране, актуальные вопросы финансовой стабильности, деятельность ЕБРР в Азербайджане и текущее состояние реализуемых проектов, а также рассмотрены направления совершенствования финансового надзора и регуляторной базы.

Кроме того, стороны подробно обменялись мнениями по совместным инициативам, направленным на развитие финансовых рынков, а также по возможностям оказания технической помощи Центральному банку со стороны ЕБРР.

Отметим, что согласно данным ЕБРР, по состоянию на конец февраля 2026 года портфель проектов банка в Азербайджане составил 898 миллионов евро и охватывает 36 проектов.

Доля участия банка в этих проектах составляет 1%, а объем операционных активов оценивается в 695 миллионов евро.

В общей стоимости портфеля доля частного сектора составляет 40%.

С момента начала своей деятельности в Азербайджане ЕБРР вложил в экономику страны в общей сложности 3,629 миллиардов евро. Общий объем выделенных средств составляет 3,375 миллиардов евро.

До настоящего времени ЕБРР оказал поддержку в реализации 202 проектов в Азербайджане.