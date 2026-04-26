В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

БАКУ/ Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба выступила с желтым и оранжевым предупреждением в связи с ветреной погодой, ожидаемой 27-28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили Trend в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Кяльбаджаре, Лачине, Мингячевире, Барде, Тертере, Агдаме, Гобустане и Гусаре будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 метра в секунду.

В Самухе, Гяндже, Гядабее, Гёйгеле, Зангилане, Евлахе, Лерике, Ярдымлы, Балакане, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гейчае, Шамахе, Губе, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Гаджигабуле и Нефтчале ожидается соверо-западный ветер, скорость которого будет достигать 13,9-20,7 метра в секунду.