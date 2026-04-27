Узбекистан и Япония усиливают сотрудничество в инвестиционной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - 25 апреля в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с советником Японской палаты молодёжи (JCI) города Иидзука и президентом компании Aso Shoji Масахиро Асо, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны подчеркнули устойчивое развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Японией, отметив, что японское направление остается одним из наиболее важных и надежных в системе международного партнерства страны.

Особое внимание участники встречи уделили расширению прямого взаимодействия с японскими деловыми кругами и региональными организациями. По их мнению, это создаёт дополнительные возможности для реализации совместных инициатив, в том числе в сфере молодежного предпринимательства и укрепления деловой кооперации.

Кроме того, были обсуждены перспективы запуска новых инвестиционных проектов с участием компании Aso Shoji, включая налаживание прямых связей с узбекскими предприятиями, изучение возможностей локализации производства в Узбекистане, внедрение современных технологий и реализацию проектов с высокой добавленной стоимостью.