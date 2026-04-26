В Агдеринском районе взорвалась мина, есть пострадавший

БАКУ/ Trend/ - Сегодня на территории села Сырхавенд Агдеринского района взорвалась мина.

Как сообщает Trend, об этом распространили информацию пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Житель села Енибине Ходжалинского района, 1967 года рождения, Ахмедов Вугар Салах оглы получил травму левой ноги в результате взрыва противопехотной мины на неочищенной от мин территории бывшей линии соприкосновения.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не заходить на незнакомые или огражденные территории.