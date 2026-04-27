Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом

Материалы 27 апреля 2026 19:37 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

Заявив, что наша цель – к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии и это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты, глава государства подчеркнул, что потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ.

