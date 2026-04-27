Директор Киноцентра Низами покинул должность

БАКУ/Trend/ - Директор Киноцентра Низами Али-Саттар Гулиев покинул должность в связи с истечением срока своего контракта.

Об этом сообщили Trend в Агентстве кино Азербайджана.

Было отмечено, что согласно соответствующему приказу министра культуры Адиля Керимли, в настоящее время обязанности директора Киноцентра исполняет Туран Мамедли.

Туран Мамедли получил степень бакалавра по специальности "Политика и государственное управление" в турецком Университете Коджаэли, степень магистра по специальности "Кино и телевидение" в Университете Мармара. С 2024 года работал ведущим консультантом в Агентстве кино Азербайджанской Республики, занимал должность заведующего отделом пропаганды кинокультуры.

В настоящее время он также работает заведующим отделом анализа и управления проектами.

Режиссёр, продюсер Али-Саттар Гулиев продолжает свою деятельность в государственных киноучреждениях. Он является одним из ответственных лиц в сфере продажи и показа фильмов, снятых при государственной поддержке.