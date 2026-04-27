Командующий Сухопутными войсками Турции находится с официальным визитом в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 апреля первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией, возглавляемой командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею почётного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, были возложены венок и цветы, почтена их светлая память. Затем был посещён Парк Победы, возложен венок к монументу в честь Победы.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, генерал-полковник К.Велиев отметил постоянное развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения двусторонних связей.

Говоря о совместных лётно-тактических учениях «TurAz Qartalı-2026», проводимых в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Турции, начальник Генерального штаба подчеркнул, что подобные учения имеют важное значение для развития двустороннего сотрудничества и вносят вклад в безопасность региона.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал армии М.Токель отметил важность продолжения взаимных визитов с точки зрения расширения военного сотрудничества, олицетворяющего собой стратегическое союзничество.

На встрече было подчеркнуто, что совместные и многонациональные учения, проводимые с применением современных технологических новшеств, представляют важное значение с точки зрения повышения профессионализма военнослужащих и совершенствования их практических навыков.

Стороны обсудили различные сферы азербайджано-турецкого военного сотрудничества, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам совместной деятельности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.