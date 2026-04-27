Медиа-тур африканских журналистов в Азербайджан подчеркнул турпотенциал и развитие городов в преддверии WUF13 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Журналисты ряда африканских СМИ, участвующие в медиа-туре по Азербайджану в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), ознакомились с туристическим потенциалом страны, проектами послеконфликтного восстановления и городского развития, поделившись положительными впечатлениями о трансформации Азербайджана и его готовности принять глобальное мероприятие.

Как сообщает Trend, в ходе встреч с азербайджанскими официальными лицами и поездок по Баку, Карабаху и Восточному Зангезуру представители медиа-делегации отметили современную инфраструктуру Азербайджана, мультикультурную среду и амбициозные инициативы в сфере планирования как главные впечатления от тура.

«Это страна, где за считаные часы можно добраться из столицы до горнолыжных курортов и исторических регионов. Такое разнообразие впечатлений — одно из уникальных преимуществ Азербайджана», — заявил заместитель исполнительного директора Государственного агентства по туризму Азербайджана Теймур Сулейманзаде в интервью африканским СМИ в рамках тура.

Сулейманзаде подчеркнул широкий туристический потенциал Азербайджана — от морского отдыха и зимнего туризма до культурно-исторических маршрутов, отметив при этом безопасность страны, атмосферу толерантности и растущий интерес к расширению туристического сотрудничества с африканскими рынками.

Делегация также встретилась с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальным координатором WUF13 Анаром Гулиевым, который представил модель инфраструктурного развития Азербайджана, основанную преимущественно на государственной поддержке при одновременном расширении возможностей для частных инвестиций, особенно в сфере альтернативной энергетики и стратегических отраслей.

Во время визитов, связанных с предстоящим урбанистическим форумом, африканские журналисты также ознакомились с усилиями Азербайджана по послеконфликтному восстановлению в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Особенно впечатляет целенаправленное развитие, происходящее здесь — от разминирования и восстановления инфраструктуры до создания совершенно новых сообществ», — отметили члены делегации после посещения освобожденных территорий.

Журналисты, посетившие бакинский "Белый город", особо подчеркнули превращение бывшего промышленного "Черного города" в современный городской район как яркий пример мастер-планирования.

«Такое обновление городской среды дает важные уроки для развивающихся стран. Это показывает, как долгосрочное планирование способно преобразить города», — сказала кенийская журналистка телеканала TV47 Элизабет Мутуку, проводя параллели с урбанистическими дискуссиями в Африке.

Участники тура также посетили азербайджанские «умные села» в Зангилане и Физули, созданные в рамках послевоенного восстановления на основе «зеленой» энергетики и интегрированных сервисов.

«Здесь созданы сообщества, где жилье, здравоохранение, торговая инфраструктура и решения на основе возобновляемой энергии объединены в одном пространстве. Это модель, заслуживающая изучения», — отметили журналисты.

Делегация также ознакомилась с проектами «умного сельского хозяйства» в Зангилане, включая выращивание абрикосов при государственной поддержке.

«До 2021 года эта территория в основном была пустующей, а сегодня она стала продуктивной и зеленой благодаря целенаправленным инвестициям. Это демонстрирует, как сельское хозяйство может стать частью послеконфликтного восстановления», — заявили африканские репортеры в ходе визита.

По словам участников, тур позволил ознакомиться с практиками устойчивого городского планирования, доступного жилья, "зеленого" развития и регионального возрождения — темами, которые, как ожидается, займут важное место на WUF13.

Медиа-тур для африканских журналистов был организован в преддверии 13-го Всемирного форума городов, который пройдет в Баку в мае 2026 года под эгидой ООН-Хабитат. Форум, являющийся одной из ведущих мировых площадок по устойчивой урбанизации, соберет мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения будущего городов, а также продемонстрирует достижения Азербайджана в области городского развития и послеконфликтного восстановления.