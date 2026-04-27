В Азербайджане предложено дальнейшее совершенствование морских перевозок опасных грузов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учитывается мировой опыт перевозки морских грузов, однако необходимо продолжать совершенствовать эту сферу.

Как сообщает Тrend, об этом сказал председатель правления Ассоциации промышленной безопасности Азербайджана Орхан Халилзаде сегодня в Баку в ходе "круглого стола" на тему "Совершенствование технических нормативов" при участии МЧС, SOCAR и AISA.

Он отметил, что в частности через Средний коридор уже увеличиваются грузоперевозки через Азербайджан.

О. Халилзаде подчеркнул, что при перевозке по территории страны опасных грузов, особенно взрывчатых веществ 1-го класса, вредных веществ 6-го класса и радиоактивных грузов 7-го класса, необходимо обеспечение более высокого уровня предварительной информированности: «Это не ограничивается лишь согласованием маршрута — здесь необходимо усиление мер по совершенствованию».

Поддержав данный вопрос, начальник отдела SETAMM Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Самир Алиев так же отметил, что в этом направлении необходимо провести дальнейшие усовершенствования. «Морские грузоперевозки осуществляются на основе соответствующих правил. В международной практике существуют соответствующие меры и стандарты по перевозке опасных грузов. У нас грузоперевозки морским транспортом также осуществляются в соответствии с этими стандартами», — добавил он.