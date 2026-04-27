Иран представил США новое предложение по открытию Ормузского пролива

БАКУ /Trend/ - Тегеран представил Вашингтону новое предложение по урегулированию конфликта.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, предложение включает в себя снятие американской блокады, открытие Ормузского пролива и обсуждение иранской ядерной программы.

Сообщается, что новое предложение направлено на разрешение нынешнего тупика в переговорах и разногласий по поводу масштабов ядерных уступок, на которые иранские лидеры готовы пойти для достижения соглашения с администрацией Трампа.

Отмечается, что предложение Ирана в основном направлено на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады.