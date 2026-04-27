Милли Меджлис ратифицировал Соглашение страны-хозяйки между Азербайджаном и Центром чистой энергии ОЭС

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал Соглашение страны-хозяйки между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Trend, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что основной целью "Соглашения страны-хозяйки между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества" является создание возможностей для эффективного осуществления указанным Центром своих функций и обязанностей, включая содействие работе сотрудников Центра в соответствии с Уставом, а также регулирование основных отношений между Центром и принимающей страной.

Соглашение определяет правовой статус, привилегии и иммунитеты Центра, включая его здание и сотрудников.

Согласно положениям Соглашения, Центр обладает статусом юридического лица и рядом полномочий (заключать договоры, приобретать движимое и недвижимое имущество, обращаться в суды и т.д.).

Другие положения Соглашения регулируют такие вопросы, как местонахождение здания (город Баку), расходы на его содержание, коммунальные расходы, безопасность, санитарные требования, действия при чрезвычайных ситуациях, неприкосновенность здания и архива, имущество, фондовые активы, освобождения, иммунитеты и привилегии персонала, жилищные условия, визы и т.д.

Законопроект «Об утверждении Соглашения о стране пребывания между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества» после обсуждений был вынесен на голосование и принят в одном чтении.