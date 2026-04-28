Азербайджан ускоряет «зелёный» переход: от нефтяной державы к энергетическому хабу будущего

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан последовательно наращивает развитие возобновляемой энергетики, постепенно дополняя традиционную нефтегазовую модель более диверсифицированной структурой энергосектора. В последние годы в стране формируется основа для масштабного увеличения мощностей солнечной и ветровой генерации, а также для потенциального экспорта электроэнергии на внешние рынки.

Согласно заявленным планам и подписанным соглашениям, к 2030 году в Азербайджане может быть введено до 6 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а в более долгосрочной перспективе этот показатель способен приблизиться к 8 ГВт. Причем, часть новых мощностей изначально рассматривался не только для покрытия внутреннего спроса, но и как ресурс для экспорта.

Инвестиционная активность в секторе также усиливается. По оценкам, совокупный объём заявленных иностранных инвестиций в проекты «зелёной» энергетики в ближайшие годы может составить около 2 млрд долларов. Параллельно реализуется ряд проектов строительства солнечных и ветровых электростанций, речь идёт примерно о десяти объектах с общим бюджетом порядка 2,5–3 млрд долларов, находящихся на разных стадиях реализации.

Заметную динамику демонстрирует ветроэнергетика. В последние годы объёмы выработки на ветровых установках существенно выросли, что связано как с вводом новых мощностей, так и с модернизацией энергетической инфраструктуры.

К числу ключевых проектов относятся ветропарк Хызы–Абшерон мощностью около 240 МВт, солнечная электростанция в Гарадаге 230 МВт, а также новые энергетические объекты в Карабахской экономической зоне. Последняя рассматривается как территория приоритетного внедрения возобновляемых источников, где энергетическая система формируется практически с нуля в рамках более широкого процесса восстановления региона.

Параллельно с развитием генерации внимание уделяется вопросам передачи и экспорта электроэнергии. В числе приоритетов - расширение межгосударственных соединений, в том числе через территорию Турции, а также развитие региональной интеграции энергосистем Южного Кавказа. В этом контексте обсуждаются проекты создания новых экспортных коридоров, включая поставки «зелёной» электроэнергии в Европу.

В реализации инициатив участвуют международные партнёры, включая такие компании, как Masdar и TotalEnergies, а также международные финансовые институты, в том числе Всемирный банк. Их участие способствует привлечению инвестиций и внедрению современных технологических решений.

При этом, Азербайджан сохраняет текущую роль крупного экспортёра нефти и газа. Существующая модель предполагает параллельное развитие: доходы от углеводородов сочетаются с формированием нового направления — производства и экспорта электроэнергии из возобновляемых источников.

В условиях долгосрочных изменений на глобальных энергетических рынках такой подход рассматривается как фактор устойчивости. Используя своё географическое положение, ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность, Азербайджан постепенно формирует новую конфигурацию энергетического сектора с ориентацией на расширение присутствия на внешних рынках и развитие «зелёной» генерации.