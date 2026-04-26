Президент Ильхам Алиев: Для меня большая честь получить «Премию Герники за мир и примирение»

БАКУ/ Trend/ - Выражаю глубокую признательность городским советам Герники-Лумо и Пфорцхайма, Музею мира в Гернике, культурному центру Casa de Cultura, а также Центру исследований мира Gernika Gogoratuz за присуждение мне «Премии Герники за мир и примирение» в знак признания моих усилий по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и поощрению диалога.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в обращении к участникам церемонии вручения «Премии Герники за мир и примирение».

«Для меня большая честь получить эту престижную награду, цель которой – увековечить историческую память о трагедии в Гернике и отметить заслуги людей, вносящих вклад в процессы мира и примирения. Вручение этой награды 26 апреля – в День памяти жертв Герники – имеет особое символическое значение», - подчеркнул глава нашего государства.