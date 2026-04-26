"Карабах" победил "Нефтчи" в матче Премьер-лиги Азербайджана

Общество Материалы 26 апреля 2026 21:17 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Завершился матч между «Нефтчи» и «Карабахом» в рамках XXIX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend, матч, проходивший на спортивной арене Palms Sports Arena, закончился победой агдамского клуба со счетом 5:1.

В составе «Карабаха» голы забили Муса Гурбанлы (2 гола), Монтьель, Леандро Андраде и Эммануэль Аддай. Единственный гол за представителей Баку забил защитник Эльвин Бадалов.

«Карабах» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Нефтчи» находится на пятом месте с 44 очками.

