Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 апреля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9911 маната, 1 турецкая лира - 0,0377 маната, а 100 российских рублей - 2,2677 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9911
|AUD
|1,2211
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0817
|CNY
|0,249
|DKK
|0,2665
|GEL
|0,6324
|HKD
|0,217
|INR
|0,018
|GBP
|2,3002
|SEK
|0,1839
|CHF
|2,1605
|ILS
|0,5705
|CAD
|1,2469
|KWD
|5,5232
|KZT
|0,3701
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5465
|MDL
|0,0982
|NOK
|0,1826
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6091
|PLN
|0,4684
|RON
|0,3913
|RUB
|2,2677
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3336
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3334
|TRY
|0,0377
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,0686
|NZD
|1,0029
|XAU
|7935,668
|XAG
|126,6195
|XPT
|3372,987
|XPD
|2490,347