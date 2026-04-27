При поддержке Банка ABB будет высажено 1 000 000 деревьев

Банк ABB принял участие в акции по посадке деревьев, организованной Ассоциацией банков Азербайджана в поселке Мушфигабад города Баку.

Акция была организована на основании соответствующего «Меморандума о взаимопонимании», подписанного между Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Азербайджанской финтех-ассоциацией.

Стратегическая цель меморандума — начиная с 2023 года в течение 10 лет высадить в общей сложности 1 000 000 деревьев.

Акция прошла на территории, выделенной для создания лесного массива в поселке Мушфигабад. В первый день на площади 1 гектар было высажено 625 деревьев. В последующие дни посадка деревьев продолжится на территории площадью 60 гектаров. В этом году в целом будет высажено 37 500 деревьев. При поддержке соответствующих структур, в том числе Банка ABB, на территории также была установлена система капельного орошения.

