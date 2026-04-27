27 апреля 2026 09:06 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 апреля

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9935 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,2576 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9935
AUD 1,2186
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1155
CZK 0,0819
CNY 0,2489
DKK 0,2668
GEL 0,6335
HKD 0,2169
INR 0,0181
GBP 2,3019
SEK 0,1845
CHF 2,166
ILS 0,5706
CAD 1,2441
KWD 5,5217
KZT 0,366
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5469
MDL 0,0977
NOK 0,1828
UZS 0,0141
PKR 0,6088
PLN 0,4698
RON 0,392
RUB 2,2576
RSD 0,017
SGD 1,3335
SAR 0,4532
xdr 2,3286
TRY 0,0378
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0675
NZD 1,0009
