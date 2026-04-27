Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9935 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,2576 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9935
|AUD
|1,2186
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,2489
|DKK
|0,2668
|GEL
|0,6335
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0181
|GBP
|2,3019
|SEK
|0,1845
|CHF
|2,166
|ILS
|0,5706
|CAD
|1,2441
|KWD
|5,5217
|KZT
|0,366
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5469
|MDL
|0,0977
|NOK
|0,1828
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6088
|PLN
|0,4698
|RON
|0,392
|RUB
|2,2576
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3335
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3286
|TRY
|0,0378
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0386
|JPY
|1,0675
|NZD
|1,0009