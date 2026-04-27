"WUF13 Азербайджан" обнародовал число аккредитованных журналистов

БАКУ/ Trend/ - На сегодняшний день для участия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) аккредитовано более 800 представителей медиа.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный менеджер операционной компании "WUF13 Азербайджан" по контенту и связям с медиа Эльдар Расулов в ходе информационной сессии для представителей СМИ, организованной в Университете ADA в рамках подготовки к WUF13.

Э.Расулов отметил, что свыше 70 процентов аккредитованных представителей средств массовой информации на WUF13 в Баку составляют местные медиа.

По его словам, общее число зарегистрированных участников WUF13 превысило 21 тысячу человек, что свидетельствует о высоком международном интересе к форуму.