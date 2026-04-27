Жизнь в стихах: в Баку прошел юбилейный вечер Барата Вюсала (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся литературно-художественный вечер, посвящённый 75-летнему юбилею председателя Газахского отделения Союза писателей Азербайджана, поэта-публициста, заслуженного деятеля искусств Барата Вюсала, сообщает Trend Life.

Мероприятие открылось показом видеоролика о творчестве юбиляра. Затем гостям было представлено видеопоздравление от народного поэта Наримана Гасанзаде.

Ведущий мероприятия - писатель-публицист Акбер Гошалы особо отметил преданность поэта своему призванию. По его словам, в произведениях поэта гармонично переплетаются судьба народа, голос истории и образы родной природы. В его строках слышны шум рек и эхо гор, а личные чувства автора неразрывно связаны с памятью народа.

Заместитель председателя Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид высоко оценил творчество поэта и его деятельность как руководителя отделения и вручил ему специальный диплом Союза.

Среди почетных гостей, выступивших на вечере, были депутат Самед Сеидов, председатель Союза ашугов Азербайджана Магеррам Гасымлы, литературоведы и критики Рустам Камал, Асад Джахангир и Мети Османоглу, а также председатель Благотворительного общества "Газах", профессор Ильхам Пирмамедов. Они отметили многогранный характер творчества Барата Вюсала, подчеркнув, что оно неразрывно связано с пропагандой духовного наследия народа.

Музыкальную атмосферу вечера создали ашуги Авды Мусаев, Шаиг Инджели, Джахангир Гедабейли, Ильгар Гялямчили и Шахин Сулейманов. Руководитель поэтического сектора СПА, поэт Ибрагим Ильяслы прочел авторское стихотворение, посвящение юбиляру. Поэтические произведения Барата Вюсала прозвучали в исполнении актеров и чтецов - Керема Гадыева, Айны Сес, Сабины Юсиф, а также внучки юбиляра Аймен Асадзаде.

Творческий вечер стал очередным подтверждением значимого вклада Барата Вюсала в развитие национальной культуры. В завершение мероприятия поэт выразил глубокую признательность за интерес к его творчеству и высокую оценку его деятельности как руководителя Газахского отделения СПА и поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в поддержку азербайджанской поэзии и культуры.

