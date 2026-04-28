Проект с IE University станет новым шагом к интернационализации образования Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Создание с испанским IE University Центра лидерства и инноваций IE станет новым шагом к интернационализации образования Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании о создании Центра лидерства и инноваций IE в Баку.

"Несколько недель назад у нас состоялась плодотворная дискуссия о том, как мы можем воплотить эту идею в жизнь. Убежден, что проект в первую очередь внесет вклад в развитие нового образовательного потенциала в Азербайджане и поддержку азербайджанской молодежи и профессионалов.

Хочу поблагодарить университет IE за выбор Баку в качестве одного из своих центров. Убежден, что Баку на протяжении всей своей истории заслуживает быть центром делового и образовательного превосходства не только благодаря своей нефтегазовой истории, но и благодаря мультикультурной среде, стратегическому расположению на перекрестке регионов и большому потенциалу для дальнейшего развития. Также хочу поблагодарить коллег из SOCAR за щедрую поддержку образования в Азербайджане в более широком смысле. Считаю, что это важный пример сотрудничества между государственным и частным секторами, которое уже имеет успешную историю и продолжает развиваться", - сказал министр.

Э.Амруллаев отметил, что инициатива поможет азербайджанским специалистам расширить свои профессиональные связи и выйти на новый уровень взаимодействия.

"Убежден, что этот проект станет еще одним шагом на пути интернационализации азербайджанского образовательного сообщества и развития системы высшего образования", - добавил министр.

По его словам, данная инициатива соответствует политике в сфере высшего образования, направленной на повышение доступности, качества и международной интеграции образования в Азербайджане.

"Мы уже реализуем ряд проектов, которыми гордимся, например, Турецко-Азербайджанский университет и различные программы двойных дипломов с партнерами из разных стран. А сегодня мы отмечаем партнерство с университетом IE", - подчеркнул министр.