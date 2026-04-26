В Баку состоится концерт памяти выдающегося тариста Рамиза Гулиева c участием известных исполнителей

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, 30 апреля в 19:00, пройдет вечер памяти народного артиста, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", выдающегося тариста Рамиза Гулиева (1947-2025), организованный Nadir Events, сообщает Trend Life. Вечер приурочен к 79-летию со дня рождения мастера национальной музыки.

В концерте примет участие Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, сына мастера музыки, а также инструментальный ансамбль "Бута" (художественный руководитель - Ровшан Гурбанов).

В программе вечера выступления известных исполнителей – народные артисты Назакет Теймурова (ханенде), Азер Зейналов (вокалист), Энвер Садыгов (гармонист), заслуженные артисты Рамиль Гасымова (вокалист), Сахиб Пашазаде (тарист), Эмиль Афрасияб (джазмен), Тайяр Байрамов, Илькин Ахмедов, Эльнур Зейналов, Эхтирам Гусейнов (ханенде), а также Сахавет Мамедов (тарист) и Кямаля Набиева (ханенде).

Концерт станет значимым культурным событием, объединившим традиции национальной музыки и современного исполнительского искусства, данью уважения богатому творческому наследию Рамиза Гулиева.

