Казахстан разработает механизм применения ИИ для прогнозирования экономического развития

28 апреля 2026 12:14 (UTC +04:00)
Мадина Усманова
АСТАНА/Trend/ - Казахстан планирует разработать механизм применения искусственного интеллекта для прогнозирования социально-экономического развития.

Как сообщает во втроник Trend со ссылкой на правительство Казахстана, соответствующее поручение было дано Премьер-министром Олжасом Бектеновым на заседании правительства.

"Министерству национальной экономики совместно с Министерством искусственного интеллекта необходимо внести конкретный механизм применения искусственного интеллекта для прогнозирования развития экономических процессов", - заявил Премьер-министр.

Бектенов отметил, что современные вызовы требуют перехода к более точным инструментам планирования социально-экономического развития.

"Искусственный интеллект позволяет обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и формировать более точные прогнозы. Это позволит повысить эффективность государственной экономической политики", - сказал он.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость формирования единого пула проектов в сфере искусственного интеллекта.

"Это позволит обеспечить масштабное видение и более эффективную координацию, исключить дублирование и распыление ресурсов", - отметил Бектенов.

Он также подчеркнул важность активного вовлечения частного сектора в реализацию цифровых проектов, а также перераспределения приоритетов финансирования в пользу таких инициатив.

