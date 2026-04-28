Обнародован объем авиагрузоперевозок в Таджикистане в январе-феврале

ДУШАНБЕ/ Trend/ - Грузооборот воздушного транспорта в Таджикистане с января по февраль 2026 года составил 400 тысяч тонно-километров, сократившись на 15,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Таджикистана, в феврале 2026 года этот показатель составил 200 тысяч тонно-километров, что на 23,1 процента меньше в годовом выражении. Для сравнения, годом ранее авиагрузоперевозки демонстрировали относительно стабильную динамику: в феврале было зафиксировано снижение на 5,4 процента, а по итогам двух месяцев — рост на 0,4 процента.

На этом фоне общий грузооборот в стране продолжил расти. С января по февраль 2026 года он достиг 2 401,3 миллиона тонно-километров, что означает рост на 15,3 процента в годовом выражении. Только в феврале грузооборот составил 1 216,0 миллиона тонно-километров, увеличившись на 17,5 процента по сравнению с февралем 2025 года.

Таким образом, несмотря на сокращение в авиационном сегменте, транспортный сектор в целом сохраняет устойчивый рост в Таджикистане.