Мазахир Панахов переизбран председателем ЦИК Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 27 апреля 2026 16:59 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в новом составе.

Как сообщает Trend, в повестку дня заседания был включен вопрос об избрании председателя, заместителя председателя и секретарей ЦИК.

Согласно информации, Мазахир Панахов был переизбран председателем ЦИК. Он представляет политическую партию с большинством депутатов в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, которая выдвинула его своим кандидатом. М. Панахов является председателем ЦИК с 19 мая 2000 года.

Кроме того, Ровзат Гасымов был переизбран заместителем председателя ЦИК. Он также представляет политическую партию с большинством депутатов в Милли Меджлисе и выдвинувшую его кандидатуру.

Арифа Мухтарова и Микаил Рагимов были избраны на должность секретарей. Микаил Рагимов представляет политическую партию, депутаты которых составляют меньшинство в Милли Меджлисе, Арифа Мухтарова - депутатов Милли Меджлиса, не принадлежащих ни к одной партии.

