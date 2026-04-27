В Милли Меджлисе проходит очередное пленарное заседание

БАКУ/Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1.О назначении членов и заменяющих членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики.

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Дополнительного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением в 2026 году в Баку тринадцатой сессии Всемирного форума городов».

3.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения страны-хозяйки между Правительством Азербайджанской Республики и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества».

4.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия о сотрудничестве в сфере обороны».

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» (третье чтение).

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» (третье чтение).

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и законы Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О деятельности по разминированию» (третье чтение).

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)» (второе чтение).

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (второе чтение).

10.Законопроект Азербайджанской Республики «О финансовой аренде» (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О несостоятельности и банкротстве», «О зерне», «О международном частном праве», «О табаке и табачных изделиях», «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О банках», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О чаеводстве», «О семейно-сельских хозяйствах», «О коневодстве», «О небанковских кредитных организациях», «О хлопководстве», «Об обязательных страхованиях», «О лицензиях и разрешениях», «О сельскохозяйственной кооперации», «О науке», «О кредитных бюро», «О безналичных расчетах», «Об обременении движимого имущества», «О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства» и «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (первое чтение).