В Комитете по правам человека Милли Меджлиса обсудили новый законопроект

БАКУ /Trend/ - 28 апреля состоялось заседание Комитета по правам человека Милли Меджлиса в формате видеоконференции.

Как сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, открывая заседание, председатель комитета Захид Орудж отметил, что в повестку дня включен законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" (первое чтение).

Информируя о вопросе, председатель комитета подчеркнул, что основная цель вносимых в законопроект изменений – дальнейшее совершенствование правовых основ механизмов электронного правительства, повышение оперативности и эффективности государственного управления. Проект предусматривает более гибкое и прозрачное управление обращениями граждан через Информационную систему электронного правительства (ИСЭП), повышение качества обслуживания и усиление процесса цифровизации. В то же время изменения, вносимые в законопроект, послужат устранению повторяющихся положений, оптимизации процедур и более эффективному осуществлению государственного регулирования.

В ходе обсуждений члены комитета Нагиф Гамзаев, Азер Аллахверанов, Хикмет Мамедов, Мубариз Гурбанлы, Вугар Рагимзаде, Севиль Микаилова и Эльман Насиров выразили свои мнения по законопроекту, а также высказали замечания и предложения.

После обсуждений законопроект, включенный в повестку дня онлайн-заседания, был рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса в первом чтении.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Арзухан Али-заде, члены комитета Турал Ганджалиев, Рази Нуруллаев, Сайяд Аран, Мирджалил Гасымлы, Имамверди Исмаилов, Бахруз Магеррамов и другие официальные лица.