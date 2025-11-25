Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Yelo Bank стал официальным партнером IX Международного банковского форума (ФОТО)

Экономика Материалы 25 ноября 2025 14:02 (UTC +04:00)
19–20 ноября 2025 года в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard состоялся IX Международный банковский форум. Тема форума в этом году — «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг».

Yelo Bank принял участие в форуме в качестве официального партнера. В ходе мероприятия представители местных и международных финансовых учреждений обсудили инновационные решения в банковском секторе, развитие финтеха, процессы цифровизации и новые подходы в платежной экосистеме.

За активное участие и партнерскую поддержку этого престижного финансово-банковского события Yelo Bank был отмечен благодарственным сертификатом Ассоциации банков Азербайджана.

Форум был организован при партнерстве с Mastercard и при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка Азербайджана и Министерства цифрового развития и транспорта.

