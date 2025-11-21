Халг Банк стал официальным партнёром IX Международного банковского форума

19-20 ноября 2025 года в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard прошел IX Международный банковский форум (IBF 2025), где Халг Банк принял участие в качестве банковского партнёра. Мероприятие было организовано в партнёрстве с Mastercard при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального Банка Азербайджана и Министерства цифрового развития и транспорта.

На форуме, посвящённом теме «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг», представители местных и международных финансовых институтов обсудили инновационные решения в финансовом, финтех, цифровизацию и платежную экосистему.

Халг Банк был удостоен награды Ассоциации банков Азербайджана за поддержку в организации форума.

