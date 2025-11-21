Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Халг Банк стал официальным партнёром IX Международного банковского форума

Экономика Материалы 21 ноября 2025 15:56 (UTC +04:00)
Халг Банк стал официальным партнёром IX Международного банковского форума
Фото: Xalq Bank

Читайте Trend в

19-20 ноября 2025 года в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard прошел IX Международный банковский форум (IBF 2025), где Халг Банк принял участие в качестве банковского партнёра. Мероприятие было организовано в партнёрстве с Mastercard при поддержке Ассоциации банков Азербайджана, Центрального Банка Азербайджана и Министерства цифрового развития и транспорта.

На форуме, посвящённом теме «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг», представители местных и международных финансовых институтов обсудили инновационные решения в финансовом, финтех, цифровизацию и платежную экосистему.

Халг Банк был удостоен награды Ассоциации банков Азербайджана за поддержку в организации форума.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Лента

Лента новостей

Читать все новости