Создание единой сети маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад" ускорит перевозки в регионе - Путин

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия готова совместно с государствами Центральной Азии выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

По его словам, ключевыми задачами являются обустройство проходящих через страны региона магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров.

"Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами. Это позволит кратно увеличить объемы международных транспортных перевозок через наш общий регион", - добавил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что Россия и государства "пятерки" углубляют партнерство в энергетике.

"Речь идет не только о добыче и торговле традиционными углеводородами, но и о строительстве атомных станций по современным российским технологиям, а также внедрении возобновляемых источников энергии", - отметил он.