Представлены на экспертизу останки около 800 человек, изъятые на освобожденных от оккупации территориях - Адалят Гасанов

БАКУ /Trend/ - В Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии поступили останки около 800 человек, изъятые на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов во время выступления на международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести", сообщает Trend.

"В результате проведенного исследования, на костных останках 327 человек были обнаружены различные серьезные травмы, включая травмы от тупых предметов, пулевые и осколочные ранения", - сказал он.

А.Гасанов отметил, что после завершения судебно-медицинской экспертизы костных останков берутся биологические образцы из нескольких участков, в частности, из хорошо сохранившихся зубов, и направляются в Генетический центр Государственной службы безопасности (СГБ) для проведения судебно-медицинской идентификации личности. После завершения процесса идентификации костные останки передаются соответствующим семьям.

"Останки 187 наших шехидов были переданы их семьям с участием Государственной комиссии", - отметил он.

