Россия видит большие перспективы для экономического взаимодействия с Центральной Азией - Путин

ДУШАНБЕ /Trend/ - Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества с государствами Центральной Азии, а также на углубление взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите "Центральная Азия-Россия" в Душанбе.

"По всем этим направлениям уже удалось добиться действительно хороших результатов", - отметил Путин, подчеркнув, что по итогам 2024 года российский товарооборот с пятью центральноазиатскими государствами превысил 45 миллиардов долларов. "Это неплохой результат, но учитывая население и экономический потенциал региона, возможности для развития отношений огромны", - добавил он, сравнив показатели с торговлей России с Белоруссией, которая составляет более 50 миллиардов долларов при населении 10 миллионов человек.

Президент России также подчеркнул, что в январе-июле 2025 года взаимная торговля увеличилась ещё на 4 процента и обратил внимание на планомерный переход к приоритетному использованию национальных валют в расчетах.

"Для платежей по контрактам широко задействуются российская система передачи финансовых сообщений и аналогичные системы ваших стран. Повсеместной становится практика открытия прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями наших государств", - сказал глава государства.