Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за мир, достигнутый с Арменией

Политика Материалы 24 сентября 2025 18:25 (UTC +04:00)
Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за мир, достигнутый с Арменией
БАКУ /Trend/ - Я хотел бы выразить особую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за исторический мир, достигнутый с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Албании Байрам Бегай во время выступления на параллельном мероприятии "Мультилатерализм на перепутье: вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это показывает, что даже самые глубокие конфликты могут быть решены путем диалога и решимости при поддержке таких партнеров, как США, которые верят в примирение и устойчивый мир", - подчеркнул Президент Албании.

