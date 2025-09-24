БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен развивать сотрудничество с азербайджанскими вузами в международных проектах.

Об этом сказала Trend ректор Евразийского технологического университета Айжан Темербаева на полях саммита университетов Евразии в Баку.

«Мы сейчас рассматриваем несколько международных проектов, куда хотели бы пригласить азербайджанские университеты для кооперации и вместе подавать на международные и казахстанские гранты», - сказала она.

Также, говоря о существующем двустороннем взаимодействии, ректор отметила высокий уровень отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

«Министры наших стран очень хорошо сотрудничают по разным направлениям. Например, выберите любой вуз Казахстана, откройте лист их партнеров и увидите, что среди них обязательно будет азербайджанский вуз. Это говорит о том, что в целом кооперация у нас на достаточно хорошем уровне, высоком», - сказала Темербаева.

Она также коснулась вопроса сотрудничества университетов.

«Преподаватели могут из Азербайджана приехать в Казахстан, в наш университет, Евразийский технологический университет, или мы отправляем своих преподавателей в азербайджанский университет для того, чтобы узнать, какой опыт у вас в преподавании, в науке, в работе со студентами. Это очень важный аспект», - сказала Темербаева.

По ее словам, второй важный элемент - это типичная программа академической мобильности, которая рассматривает посеместровое обучение в двух странах условно. Темербаева подчеркнула, что приоритетом в Казахстане становится развитие искусственного интеллекта.

«Так же, как и во всех странах мира, я считаю, это сейчас приоритетное направление. Искусственный интеллект, по сути дела, сейчас во всех сферах. Выберите любое направление – инженерное, гуманитарное, техническое – и увидите, что искусственный интеллект – это элемент любого образовательного процесса. Поэтому, если мы говорим о кооперации глобальной, то здесь надо как раз рассматривать ИИ как нишу», - сказала она.