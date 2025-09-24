В Баку проходит 3-й Международный статистический форум

БАКУ/Trend/ – В Баку с 24 по 26 сентября проходит 3-й Международный статистический форум на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

Как сообщает в среду Trend, форум приурочен ко Всемирному дню статистики.

Мероприятие организовано Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики совместно с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых государств (СНГ).

В форуме участвуют высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, а также известные представители научного сообщества и эксперты.

Форум имеет важное значение для развития сотрудничества в сфере статистики, расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также демонстрации достижений страны в социально-экономической, культурной и политической сферах.

Новость обновляется